Les Copains festeggia 60 anni

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una collezione tutta bianca per fare il riassunto di 60 anni di storia, inaugurando una pagina bianca: così il Ceo di Les Copains Alessandro Mariani riassume la sfilata con cui il brand festeggia il suo anniversario a Palazzo Reale. L'appuntamento è il 22 settembre, mentre due giorni prima riaprirà il monomarca di via Manzoni 21, al pianterreno del palazzo di proprietà della maison del gruppo BVM. Guardare al futuro è anche portare il dna del brand nel mondo di oggi e per questo la maison ha chiesto ad alcuni studenti dell'istituto Marangoni di interpretare i capisaldi dell'azienda come la 'flag jacket', il micropoule, il coordinato e la riga sportiva, i punti pizzo e le paillettes, mischiati agli elementi iconici delle divise militari. Sono questi i capi iconici di una lunga storia di made in italy che tornano in passerella oggi, in un tableau vivant ispirato alle atmosfere del film 'Orlando', per una "donna pensante dalla femminilità non esibita, più intellettuale - dice Mariani - che fisica".