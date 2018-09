Inter, Skriniar 'vinciamo con Tottenham'

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Fare bene con il Tottenham può rimettere tutto a posto, può essere la svolta. Non sarà decisiva ma sarà una partita molto importante". Lo ha detto il difensore dell'Inter Milan Skriniar nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions. "Finora ci sono mancati i gol, sabato con il Parma se avessimo segnato avremmo poi fatto tre o quattro reti - ha proseguito Skriniar -. Dovremo fare attenzione a tutti i giocatori del Tottenham ma soprattutto a Kane, anche se non si vede può segnare in qualsiasi momento. Il mio rinnovo? Ora penso solo al campo". Testa solo alla sfida di domani anche per Matias Vecino. "Quando si perde una partita la cosa migliore è rigiocare subito - le parole del centrocampista nerazzurro -.

Non credo sia una questione di approccio, ci manca continuità nei 90' e ci manca la cattiveria nel fare gol. In Champions è importante fare punti in casa, ma abbiamo la possibilità di fare bene. Nel Tottenham mi preoccupa Eriksen, è uno dei giocatori più determinanti", ha concluso Vecino.