Fuga di gas, evacuato asilo

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Preoccupazione, questo pomeriggio, a Milano, per una fuga di gas stradale che prima di essere risolta ha causato, a scopo precauzionale, l'evacuazione di un asilo.

E' accaduto poco prima delle 14, quando durante uno scavo una ruspa ha rotto una conduttura del gas in via Don Rodrigo, nella zona sud della città. Mentre i tecnici intervenivano, la Polizia locale ha evacuato un asilo e una palazzina: i bambini sono stati portati nella scuola parigrado più vicina, mentre i residenti nello stabile sono rientrati intorno alle 15.30 quando la fuga, dopo essere stata bloccata, si trovava in completa sicurezza. Durante le fasi più concitate dell'intervento è stata chiusa al traffico anche la strada.