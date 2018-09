Fontana, ponte Adda situazione difficile

(ANSA) - MILANO, 17 SET - ''La situazione è molto difficile'' ma non c'erano alternative alla chiusura del ponte sull'Adda ''che è di spettanza totale di Rfi, tanto è vero che anche noi siamo stati avvisati della chiusura un'ora prima. Magari se ce l'avessero detto con più anticipo, avremmo potuto organizzare meglio l'emergenza": lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

''Secondo i tecnici di Rfi la situazione del ponte era preoccupante - ha aggiunto Fontana - e quindi non c'erano alternative se non chiudere il ponte. Faranno i controlli del caso, purtroppo è una delle reti più frequentate visto che collega Bergamo a Milano".

La prima mattinata lavorativa con la chiusura del ponte San Michele tra Calusco d'Adda e Paderno d'Adda si è chiusa con un bilancio positivo per quanto riguarda l'utilizzo delle navette sostitutive predisposte da Trenord, anche se in mattinata si è registrata un po' di tensione perché sul primo autobus circa 30 persone sono dovute restare a terra.