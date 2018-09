Da Cesenatico a Milano la R-evolution di Liliana Succi

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Siamo a Milano nella centralissima piazza Velasca, nel cuore della città, ma considerando la cucina di pesce del ristorante "Giuliano a Milano" le porte potrebbero aprirsi sul portocanale di Cesenatico, dove ormai da decenni i ristoranti della famiglia Sassi sono un must della pura tradizione del pescato romagnolo in veste contemporanea. Il nuovo menù R-evolution coniuga la "R" di Romagna con l'evoluzione della cucina negli abbinamenti della chef Liliana Succi, ingredienti tradizionali e creatività 3.0. Come nel "carpaccio di cefalo con dressing al mango e frutto della passione" o nel "Risotto al plancton con calamari arrostiti". Da notare anche la "Mozzarella farcita con tartare di tonno su crema e polvere di verdure".

Non mancano i grandi classici del percorso Cesenatico-Milano come il "Fritto di calamari e gamberi con verdure" o la "Padellata di cozze alla marinara". Una "rivoluzione" che non dimentica ala tradizione quella ideata da Liliana Succi e dal figlio Alessio Sassi che gestisce gli ospiti con romagnola simpatia. Una formula di menù che ben si inserisce nel panorama della ristorazione milanese in crescita costante con la città sta sempre più "meta gourmet" per gli appassionati italiani e stranieri. (ANSA).