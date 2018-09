Boutique Gioydea festeggia 20 anni

(ANSA) - MILANO, 17 SET - In una settimana della moda che è un turbinio di festeggiamenti, con i 90 anni del marchio Luisa Spagnoli e i 60 di Les Copains, anche una boutique milanese celebra il suo ventennale: è Gioyidea di via Vincenzo Monti, inaugurata nel 1998 da Dea Pasetti, come naturale proseguo dell'attività iniziata dalla Famiglia Invernizzi nel 1904.

Quella che era una merceria, oggi è una boutique per uomo, donna e bambino. Così ha voluto Dea Pasetti che l'ha rilevata nel 1998, insieme a Giovanni Carissimi (dai loro nomi la creazione dell'acronimo Gioydea). "Me ne sono innamorata subito - racconta Dea -, ho voluto rilevare questa antica merceria, rinnovandone l'offerta e introducendo una vasta gamma di accessori e abbinamenti multibrand, sempre in linea con le tendenze attuali, dando un'offerta vasta e più diversificata".