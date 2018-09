117 concerti alla Palazzina Liberty

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Sono 117 gli appuntamenti musicali che animeranno la terza stagione di 'Palazzina Liberty in musica', che si terrà dal 20 settembre al 30 giugno 2019 nella storica palazzina dedicata a Dario Fo e Franca Rame, nel cuore del Parco Formentano di Milano. La nuova stagione, dedicata alla musica da camera e presentata a Palazzo Marino, verrà inaugurata da 'Vette di latte', spettacolo-concerto con il soprano Silvia Lorenzi. "Si conferma con questa terza edizione la vocazione polifonica del progetto Palazzina Liberty in musica, un cartellone molteplice e plurale - ha commentato Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano - in cui convivono generi e linguaggi diversi, stili e pratiche apparentemente distanti, come testimonia l'omaggio al compianto Luigi Pestalozza, scomparso un anno fa, a cui l'Associazione Amici di Musica / Realtà dedica due performance sulla canzone d'autore in collaborazione con il Club Tenco di Sanremo".