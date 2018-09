Raid omofobo: assessore Milano, risultato politiche Salvini

(ANSA) - MILANO, 16 SET - "La scuola di cultura popolare in Via Bramantino, a Milano, ha subito un assalto intimidatorio di vigliacchi fascisti. Che hanno lasciato firme anonime, perché sono vigliacchi, ma politicamente perfettamente identificabili.

Questo è il risultato delle politiche di ordine pubblico del Ministro dell'Interno Salvini, a cui, riconoscenti, questi criminali inneggiano". E' quanto ha scritto l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, su Facebook, condannando il raid omofobo avvenuto a Milano.

Anche l'Anpi provinciale di Milano ha espresso "solidarietà" ai volontari e ai ragazzi della scuola di via Bramantino: "Contro questo luogo di solidarietà si è scagliata la violenza dell'intolleranza e del razzismo", ha commentato il presidente di Anpi, Roberto Cenati. (ANSA).