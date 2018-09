Atalanta: Gasperini ritrova Ilicic

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 16 SET - L'Atalanta si appresta a sfidare la Spal con un'arma in più. Ad annunciarlo è Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa: "Ilicic ha fatto una settimana intera con noi ed è convocato - afferma l'allenatore dei nerazzurri -. Il suo non è un problema muscolare, ha dovuto prendere medicinali. Casomai l'ostacolo è la condizione, perché è stato molto fermo. Comunque è convocato: non è in grado di giocare dall'inizio". Lo sloveno ha recuperato dall'infezione al collo che lo tiene fermo dalla terza settimana di luglio.

Gasperini riserva una battuta anche sul restyling in tempi da record del 'Paolo Mazza'. "Che si veda qualche stadio nuovo o rimodernato è un aspetto positivo per il calcio - chiude -.

Ferrara sta vivendo un momento di grande entusiasmo: è partita bene, è una piazza di provincia molto calda. Noi abbiamo giocato in impianti molto più grandi e non credo che ci faremo condizionare".