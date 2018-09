Trenord: Toninelli, 9 treni aggiuntivi

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Per Trenord, la società mista Trenitalia e Ferrovie Nord Milano che gestisce il trasporto su rotaia in Lombardia, "ad ottobre è prevista la consegna dei primi nove treni aggiuntivi che hanno un'età media più bassa rispetto al resto della flotta" e "a partire da maggio prossimo arriveranno altri 25 convogli". Lo scrive in un post su Facebook il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, aggiungendo che "via via" arriveranno "gli ulteriori mezzi di cui vi diremo più avanti".

"Intanto, i nuovi vertici di Fs, con il forte apprezzamento del governo, hanno iniziato a prendere i dovuti provvedimenti dopo i clamorosi ritardi, i disservizi inaccettabili e la cattiva gestione che ha riguardato le Frecce e l'Alta velocità nei giorni scorsi. Alcuni manager sono stati sostituiti con altri più efficienti e meritevoli. Al tempo stesso, certi stipendi apicali sono stati drasticamente ridotti. Un intervento sul personale che rappresenta il primo segno tangibile del nuovo corso in Ferrovie", conclude Toninelli.