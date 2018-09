Preso pusher, tenta mangiare droga

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Un gambiano di 28 anni è stato arrestato dalla polizia mentre spacciava in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale di Milano. Quando gli agenti lo hanno bloccato, l'uomo per evitare di peggiorare la situazione ha tentato di mangiare una 'bacchetta' di hashish che nascondeva nelle mutande. L'episodio è accaduto, oggi, poco prima di mezzogiorno.

Tre poliziotti liberi dal servizio stavano comprando un biglietto del treno quando si sono accorti di un italiano che stava trattando per acquistare la droga da un extracomunitario nei giardinetti della piazza. Il gambiano, che ha diversi precedenti dello stesso tipo, aveva 4 grammi di marijuana e 9 di hashish ma quest'ultima sostanza è stata scoperta solo quando ha tentato di mangiarla una volta a bordo della Volante.