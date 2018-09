Operaio si infortuna a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 15 SET - Un operaio di Iveco mezzi speciali si è infortunato questa mattina all'interno degli stabilimenti di via Volturno a Brescia. L'uomo, cinquantenne, ha riportato una grave lesione ad una mano mentre lavorava su un macchinario ed è stato trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.