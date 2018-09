Olimpiadi'26:Malagò,ok decisione Losanna

(ANSA) - SPRESIANO (TREVISO), 15 SET - Sulle Olimpiadi del 2026, "a Losanna noi siamo pronti a ribadire quello che è stato deciso non dal sottoscritto o dal Coni, ma da un commissione che secondo me è in assoluto la più qualificata nel nostro Paese per queste valutazioni". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia per la posa della prima pietra nel velodromo di Spresiano. "Le risultanze le conoscete tutti - ha proseguito, rivolto ai giornalisti - poi, è chiaro che ci sono dinamiche diciamo politiche, e questa parola dice tutto. Ho assistito agli incontri della scorsa settimana, il clima mi sembrava molto sereno e positivo. Il sottosegretario Giorgetti ha speso parole che abbiamo condiviso per cui ci sono più certezze che dubbi, e speriamo che questi dubbi nel giro di qualche ora si risolvano. Ieri il sottosegretario ha preparato un documento che ha mandato agli interlocutori sulla materia.