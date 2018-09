Milan: Gattuso, Higuain è grande leader

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 15 SET - Nell'attesa del primo gol con il Milan, Gonzalo Higuain è già un leader agli occhi di Rino Gattuso. "Lo è come Romagnoli, che è cresciuto, e come Reina, che si trascina tutti dalla sua parte. Quando uno vuole essere leader, deve essere coerente, impeccabile e loro hanno queste caratteristiche, come Leonardo Bonucci nella passata stagione", ha osservato l'allenatore dei rossoneri, che ha apprezzato anche l'atteggiamento dell'attaccante argentino nell'amichevole contro il Pro Piacenza. "Ha avuto 4-5 occasioni, non è riuscito a segnare e sembrava l'uomo più arrabbiato al mondo - ha raccontato, alla vigilia della trasferta di Cagliari -. Questo fa capire che campione è. Sta dando tanto, si fa voler bene, è coerente in ciò che dice e fa. E' un segnale importante per tutto il gruppo". A proposito della sfida di domani, Gattuso ha avvertito: "E' un avversario difficile, noi dobbiamo dimenticare la vittoria con la Roma e i complimenti".