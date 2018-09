Ladri fanno esplodere sportello bancomat

(ANSA) - BERGAMO, 15 SET - La scorsa notte attorno alle 3 e mezza a Verdello alcuni ladri hanno fatto saltare in aria un bancomat delle Poste, probabilmente utilizzando del materiale esplodente confezionato artigianalmente, il tutto attivato con un innesco elettrico. Significativi i danni materiali provocati alla filiale delle Poste. I carabinieri di Zingonia (Bergamo) e Treviglio (Bergamo) sono al lavoro dalla notte per risalire agli autori. In corso di quantificazione l'entità del denaro contante asportato con l'esplosione dello sportello, andato quasi completamente distrutto.