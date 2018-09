Protesta a Lodi: Fontana, tutti rispettino legalità

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "E' richiesta che ci sia una dichiarazione dalla quale risulta che le persone in questione non abbiano altri redditi o proprietà. E' una cosa che vale per i cittadini italiani, deve valere per tutti". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto, a margine di Homi, sulle polemiche scoppiate a Lodi per il regolamento che chiede alle famiglie extraUe una dichiarazione dai relativi Paesi di origine affinché i figli possano accedere a scuola-bus e mense a tariffe agevolate.

"Se si vuole basta andare in consolato - ha aggiunto il governatore - e la dichiarazione la si ottiene subito. Non mi sembra una cosa sulla quale si debba creare una polemica. Il rispetto della legalità vale per tutti quelli che abitano in questo territorio". (ANSA).