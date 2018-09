Miss Italia, fascia dedicata a Frizzi

(ANSA) - MILANO, 14 SET - È Diletta Leotta il nuovo volto di Miss Italia, il concorso di bellezza giunto alla 79ma edizione che andrà in onda su La7 il 16 e il 17 settembre. Sul palco, insieme alla giornalista, torna Francesco Facchinetti, al terzo anno di conduzione. La finale che incoronerà la più bella tra le candidate si terrà a Milano negli studi di Infront Italy, la società che da quest'anno gestisce la produzione dello show. Tra le novità una fascia dedicata a Fabrizio Frizzi, storico conduttore del concorso, scomparso a marzo, che le stesse concorrenti assegneranno alla partecipante con "più garbo, carineria ed etica", ha detto Patrizia Mirigliani. Abolita la categoria 'curvy' perché "le discriminazioni sono finite: chi veste dalla 42 alla 46 è 'normal'", ha concluso la Mirigliani che ha anche confermato che tutte le ragazze, come da tradizione, sfileranno anche in bikini nonostante negli Usa il movimento #MeToo sia riuscito a rivoluzionare il concorso abolendo la sfilata in due pezzi.