Inter, 'Spalletti ora pensiamo al Parma'

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "La partita con il Parma sarà molto importante. Il pensiero va già al Tottenham, ma prima c'è da vincere la gara di domani". Così il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma. "Bisognerà vincere in maniera convincente, cioè giocando un buon calcio e facendo vedere di aver preso la strada per diventare una squadra forte - ha agggiunto Spalletti. Anche perché mi dispiace aver lasciato già punti per strada". "Il Parma ha allestito una squadra senza molti giocatori di categoria ma ha calciatori come Bruno Alves, Inglese e Gervinho - le parole del tecnico sui gialloblu -. Loro giocheranno raccolti per poi uscire con grande velocità. Noi dovremo essere bravi a comandare la partita".