A FieraMilano parte HoMi

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Con l'inaugurazione ufficiale ha preso il via nei padiglioni di FieraMilano a Rho l'edizione autunnale di HoMi, la rassegna internazionale degli stili di vita alla quale partecipano 1.100 espositori, un terzo dei quali stranieri provenienti da 36 paesi. Homi resterà aperta fino al 17 settembre. "E' una manifestazione bellissima che, edizione dopo edizione, stanno cercando di rendere ancora più bella", ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana tagliando il nastro della rassegna insieme al presidente di Fiera Milano Lorenzo Caprio e all'ad Fabrizio Curci. "Abbiamo ancora lavorato sul dare voce alla creatività italiana e internazionale con designer e start up perché sono quello che il consumatore finale sta oggi cercando - ha spiegato il direttore di HoMi Cristian Preiata - Unicità di prodotto, attenzione ai materiali nei prodotti per la casa e la decorazione della casa - ha aggiunto - e le tendenze del futuro per dare un servizio ai visitatori e alle aziende che vengono a esporre".