'Real Bodies' propone crioconservazione

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Torna a Milano l'expo di anatomia "Real Bodies, oltre il corpo umano" con un'edizione ricca di novità, come la sezione 'Immortalità': un'area dedicata agli approcci scientifici per arrivare a permettere all'uomo di prolungare la sua esistenza, tra crioconservazione e biogenetica, in anteprima europea. La mostra internazionale, organizzata da Venice Exhibition, che ha venduto 300.000 biglietti nel 2016, aprirà le porte al pubblico dal 6 ottobre fino a marzo 2019 allo 'Spazio Ventura XV' del capoluogo lombardo. Accanto a una rassegna di 450 elementi, tra cadaveri interi e organi umani conservati con la tecnica della plastinazione, vengono proposti una sezione dedicata a Leonardo Da Vinci, con oltre 30 riproduzioni ispirate ai suoi bozzetti, una sezione di biomeccanica ed una di anatomia comparata fra organi umani e animali. Di particolare impatto si ritiene sarà l'esperienza immersiva fra le novità di affascinanti discipline scientifiche che studiano come rendere immortale il corpo umano.