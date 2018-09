Razzismo: ferì giovane,condanna a 6 anni

(ANSA) - LECCO, 13 SET - Condannato a sei anni per una lite scoppiata dopo una frase a sfondo razzista e il ferimento di un giovane nel centro storico di Lecco. E' la pena inflitta a Marco Brunetti, 39 anni, ora detenuto nel carcere di Como. Il 39enne, accusato di tentato omicidio, è comparso davanti al collegio giudicante di Lecco..

Il 2 agosto 2017, Marco Brunetti e la compagna Caterina Sesana ferirono con una bottigliata in via Bovara a Lecco un giovane di origine croata e residente a Caprino Bergamasco (Bergamo). Quest'ultimo aveva chiesto alla coppia di rimangiarsi una frase in cui invitavano il loro cane a "mangiare quel negro", all'indirizzo di una persona di colore di passaggio.

Scoppiò la lite e il ferimento alla gola del giovane croato con una bottigliata. La coppia venne arrestata con l'accusa di tentato omicidio.

Nei mesi scorsi Caterina Sesana ha patteggiato 4 anni davanti al Gup di Lecco, oggi il collegio giudicante presieduto da Enrico Manzi ha inflitto 6 anni, uno in più di quanto chiesto dall'accusa.