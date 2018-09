Nigiotti, mi racconto con Cenerentola

(ANSA) - MILANO, 13 SET - E' 'Cenerentola' il nuovo album che Enrico Nigiotti pubblica il 14 settembre, dopo l'esperienza ad X Factor dello scorso anno. Finalista nella passata edizione del talent di casa Sky, il cantautore livornese ha riunito nel nuovo lavoro da studio una scaletta di dodici canzoni, scritte in diversi momenti e prima ancora dell'ultima esperienza televisiva, oltre al singolo 'Complici', il duetto con Gianna Nannini che ha anticipato la pubblicazione dell'album per intero. "Per me questo disco rappresenta una rinascita - ha detto Nigiotti - è ho deciso di raccontarmi con tutte le mie facce differenti".