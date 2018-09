Finge vincita milionaria e sequestro

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Per evitare la separazione dalla moglie e la perdita dell'affido dei figli, per un anno e mezzo ha finto di aver vinto 5 milioni di euro con un gratta e vinci comprato a Pero (Milano). Quando la consorte ha iniziato ad avanzare dubbi sulla vincita, ha simulato il proprio sequestro da parte di una banda di slavi interessati ai soldi. Il protagonista è un egiziano di 55 anni, denunciato per simulazione di reato e procurato allarme dai carabinieri a cui aveva inizialmente denunciato il sequestro il 24 agosto.

L'uomo, incensurato, aveva lasciato il lavoro da pizzaiolo per dare forza alla sua storia e raccontava di essere ancora in attesa dell'accredito dei soldi sul conto. La conferma definitiva della bugia dell'egiziano è arrivata con un accertamento alla Lottomatica, dove hanno smentito la sua vincita. L'uomo ha ammesso ai carabinieri di averlo fatto solo per evitare la separazione e la perdita dei propri figli.

"Sapevo che sarebbe finita ma ogni giorno in più con i miei figli era importante".