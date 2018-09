Due mostre a Milano per Sarah Moon

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Omaggio milanese alla fotografa francese Sarah Moon, artista dallo stile evanescente protagonista di due mostre durante la settimana della moda: 'From one season to another', con opere dalla metà degli anni Settanta al 2018, ospitata dall'Armani/Silos, e 'Sarah Moon, Time at Work' alla Fondazione Sozzani, con 90 opere, accompagnate da un documentario e da un corto, che mettono in evidenza il percorso dell'artista dal 1995 a oggi.

Nella mostra da Armani - curata dalla stessa Moon - ci saranno oltre 170 immagini di piccolo e grande formato, a colori e in bianco e nero. Alle iconiche foto di moda saranno affiancate immagini meno conosciute di animali, fiori ed edifici industriali. La successione degli scatti seguirà un flusso personale e poetico e non cronologico. La mostra alla Fondazione Sozzani è "la storia del tempo che passa e cancella. Qui e ora - racconta l'artista - la storia che racconto non è completamente mia, è la storia di queste fotografie prima che scompaiano. È il tempo al lavoro".