Sede milanese per brand Fabiana Filippi

(ANSA) - MILANO, 12 SET - E' appena stata inaugurata la nuova sede milanese del brand Fabiana Filippi, ospitata in un edificio in cemento armato risalente al 1939, riportato allo stato originario attraverso un attento restauro conservativo. Situato nel cuore del quartiere di Porta Romana, l'edificio si estende su una superficie di 2,400 mq organizzati su quattro piani. Due aree verdi accolgono i visitatori, mentre un bosco urbano occupa il terrazzo del terzo piano dell'edificio.

Tra i marchi del lusso del Made in Italy, Fabiana Filippi - marchio fondato in Umbria nel 1985 dai fratelli Mario e Giacomo Filippi Coccetta - distribuisce le proprie collezioni in 36 paesi nel mondo ed è presente in oltre 1100 negozi multimarca, mentre la rete di monomarca conta 50 store. Per celebrare l'apertura dell'headquarter milanese, il marchio è anche protagonista di un'installazione nelle vetrine della Rinascente su Piazza del Duomo.