MIT,attivato per passaggi livello aperti

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota spiega di essersi "attivato" per capire le cause del problema, emerso in questi giorni in Lombardia, di passaggi a livello rimasti aperti durante il transito di treni. "Si tratta di passaggi a livello la cui tecnologia è in fase di ammodernamento, e per questo - si legge nella nota - il Ministero ha dato immediatamente ulteriore impulso a Rfi di intervenire con tempismo".

"La società della rete ferroviaria - continua il comunicato - è al lavoro e assicura tempi brevi per aggiornare i sistemi di funzionamento dei passaggi a livello, in modo da evitare altri episodi come quello avvenuto negli scorsi giorni a Capralba (Cremona)".