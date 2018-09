Inter, Skriniar "ora pensiamo al Parma"

(ANSA) - MILANO, 12 SET - ''Non vedo l'ora di giocare in Europa con questa maglia, ma adesso dobbiamo pensare solo al campionato e a vincere davanti ai nostri tifosi contro il Parma.

Poi penseremo al Tottenham e alla Champions League''. Il difensore dell'Inter Milan Skriniar tiene alta la concentrazione per la sfida di sabato contro i gialloblù in campionato, prima dell'esordio in Champions. ''Ci aspettano tante sfide difficili, siamo pronti - ha proseguito in un'intervista a Mediaset -. A Reggio Emilia non abbiamo fatto bene. Contro il Torino, dopo un ottimo primo tempo, non siamo rimasti concentrati per tutti i 90 minuti. La vittoria contro il Bologna è stata molto importante, adesso andiamo avanti così, ragionando partita dopo partita''.

''Voglio dare continuità al lavoro fatto l'anno scorso. La cosa importante è aiutare la squadra perché l'Inter deve fare sempre meglio. La squadra è più forte quindi vogliamo raggiungere risultati importanti'', ha concluso Skriniar.