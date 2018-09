'Super', nuova location e giorno in più

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Nuova location, il Padiglione Visconti di Via Tortona, per la dodicesima edizione di Super, il salone pret-à-porter e accessori donna di Pitti Immagine, in programma a Milano dal 21 al 24 settembre, con un giorno in più rispetto alle rassegne precedenti. Protagoniste assolute saranno le collezioni di oltre 100 brand internazionali per la primavera-estate 2019.

"Un'edizione di Super che presenta novità importanti - dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine - che rafforzano l'impatto commerciale e l'efficacia espositiva di un salone che si è ricavato uno spazio distintivo nella fashion week milanese". Con il nuovo layout del salone è stato scelto Archivio Personale, studio di architettura al femminile con esperienze significative tra moda e arte contemporanea, "puntiamo a creare un contenitore che supera il concetto di fiera, una dimensione d'esperienza - spiega Poletto - molto pop, affine alla stagionalità delle collezioni che presentiamo".