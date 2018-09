Riapre rinnovato Chiostro Piccolo Teatro

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Con spazi completamente rinnovati aperti tutto il giorno, sette giorni su sette, riapre domani al pubblico il Chiostro Nina Vinchi di via Rovello, del Piccolo Teatro con il nuovo 'Piccolo Café & Restaurant' e la libreria Corraini completamente risistemata. Il caffé sarà aperto tutti i giorni per colazione, pranzo, aperitivo e cena, scontata del 20% per chi ha il biglietto dello spettacolo in scena la sera stessa in tutte e tre le sale (Grassi, Strehler e Studio Melato). In una nuova e più funzionale sistemazione riapre anche la libreria Corraini, con un accesso dedicato e indipendente, da via Rovello 2, oppure direttamente dal Chiostro. Per festeggiare la riapertura sono state allestite due mostre, visitabili dal 12 settembre al 21 ottobre: le fotografie di Gabriele Basilico e I Teatrini in legno di Giosetta Fioroni, realizzati negli anni Novanta e per la prima volta esposti al pubblico di Milano, che testimoniano lo stretto legame che da sempre unisce il teatro e la casa editrice.