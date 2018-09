Olimpiadi 2026, Giorgetti, passi avanti

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "La decisione sarà presa entro il 18 settembre, il garante finale è il governo e per questo faremo un'ultima valutazione. Qualche passo in avanti è stato fatto, non abbiamo concluso tutto il percorso perché ci sono ancora alcune cose da superare ma siamo fiduciosi. Ad oggi posso dire che ci sono più certezze che dubbi". Lo dice il sottosegretario con delega allo sport Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro congiunto con i territori coinvolti nella candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026.