In Piazza Affari il gioco 'Borsopoly'

(ANSA) - MILANO, 11 SET - A 10 anni dal default di Lehman Brothers, il 15 settembre 2008, Banca Etica vuole ricordare l'inizio simbolico della crisi finanziaria globale che sconvolse l'economia mondiale. Per farlo si è affidata a Jungle, agenzia specializzata in street advertising e unconventional marketing, che ha progettato un'installazione in Piazza Affari, sede della Borsa di Milano: intorno al dito medio di Cattelan domani apparirà un grande tabellone da gioco denominato Borsopoly, per riflettere in modo divertente sui temi della finanza e dei mercati.

I passanti potranno così sfidare dal vivo i loro amici, avanzando sulle caselle - dove sono descritte, in modo ironico, situazioni economiche e finanziarie - e cercando di arrivare primi al traguardo. Il gioco - che rimarrà in piazza Affari fino al 14 settembre - sarà poi scaricabile anche in formato digitale dal sito bancaetica.it.