Feltrinelli apre Red nel cuore di Brera

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Feltrinelli inaugura un nuovo spazio Red a Milano, nel cuore di Brera, all'inizio di corso Garibaldi, per 350 metri quadrati su due livelli, con 80 posti a sedere e 11mila titoli disponibili. E' stato utilizzato un edificio dei primi anni del Novecento e la ristrutturazione interna ricalca le tradizionali case di ringhiera della città.

Il piano superiore è realizzato come un unico ballatoio dove passeggiare tra i libri e sedersi a tavola. Una sala interna, per i romanzi in lingua straniera, richiama un cortile. Nella sala centrale spicca la cucina a vista, mentre gli arredi sono firmati da Cargo. Il menu è studiato come un piccolo libro, con piatti accompagnati da citazioni letterarie e ricette ispirate a famosi romanzi.

I Red a Milano sono cinque ed è allo studio l'apertura in Italia di altri 5-6 spazi. "L'unione tra food e libro funziona", afferma Claudio Baitelli, amministratore delegato di Fc retail, la società mista con Cir Food per lo sviluppo delle iniziative Feltrinelli nel settore.