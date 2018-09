Apre 'Legnano racconta l'Alfa Romeo'

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Era legnanese Gioachino Colombo, il progettista della mitica Alfetta: per ricordare lo stretto legame tra la città del Carroccio e la casa automobilistica, apre il 23 settembre la mostra 'Legnano racconta l'Alfa Romeo', organizzata dal Comune di Legnano in collaborazione con FCA Heritage - Alfa Romeo Classiche, Museo Fratelli Cozzi e Alfa Blue Team.

La mostra, curata dai fratelli Giuseppe e Massimo Colombo, presenta il materiale fotografico - in gran parte inedito - reso disponibile dal Centro Documentazione Alfa Romeo di Arese e quello proveniente dal Museo Fratelli Cozzi, legato alla prima concessionaria aperta in città.