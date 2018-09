Ucciso da treno sotto sbarre passaggio

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Una persona non ancora identificata è stata investita e uccisa questa sera da un convoglio di Trenord alla stazione di Arcore (Monza e Brianza) passando, in base ai primi accertamenti, sotto le sbarre di un passaggio a livello regolarmente chiuse: non si sa, per ora, se sia stato un suicidio o una grave imprudenza. L'episodio si è verificato intorno alle 19.30. La circolazione è stata temporaneamente sospesa fra Monza e Arcore e di conseguenza sono previsti forti ritardi e variazioni di percorso. Trenord ha attivato un servizio di bus sostitutivi sulla tratta interrotta.