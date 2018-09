Uccide cane perché lo morde, denunciato

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Un pensionato di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri, nel Milanese, per 'uccisione di animale'. Secondo le indagini, sarebbe stato lui ad ammazzare un cagnolino meticcio di piccola taglia trovato con delle lesioni alla testa a Pozzuolo Martesana (Milano) da alcuni passanti.

L'uomo, incensurato, padrone di un cane e proprietario di una casa con un piccolo cortile, ha visto entrare la bestiola, che si era smarrita proprio ieri, che a suo dire lo avrebbe morso.

Ma gli accertamenti dei carabinieri hanno verificato che l'uomo non ha fatto ricorso a cure mediche. Secondo la versione del pensionato, comunque, per reazione lo avrebbe scagliato lontano, e la caduta avrebbe causato le lesioni, sulle quali però indagherà meglio l'autorità veterinaria ipotizzando anche che l'animale possa essere stato colpito con qualcosa. La proprietaria, anch'ella residente a Pozzuolo, si era recata proprio ieri mattina a denunciare lo smarrimento del suo cane, regolarmente iscritto all'anagrafe canina.