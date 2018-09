Leu a M5s, via Jobs Act e torni art.18

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Abolire completamente il Jobs Act e la legge Fornero sul lavoro reintroducendo integralmente l' art.18: lo chiede Liberi e Uguali (Leu) al governo e in particolar modo al M5s accusato di "incoerenza e di non aver mantenuto le promesse in un esecutivo a trazione Salvini". Lo hanno affermato i senatori Loredana De Petris e Francesco Laforgia e la segretaria generale della Fiom Milano, Roberta Turi, ieri sera, alla festa del partito nel capoluogo lombardo.

"Il Decreto Dignità un minuscolo passo molto distante da quello che prospettavano i cinque stelle - ha detto Laforgia -.

Siamo disponibili a rivedere l'intera legislazione del lavoro con il M5s per cancellare davvero la precarietà". "Ormai da decenni non si fa altro che abbracciare l'abbaglio che riducendo i diritti si aumenta l'occupazione", ha aggiunto De Petris. "Il centrosinistra ha distrutto conquiste sociali del lavoro cosa che la destra non era riuscita a fare in vent'anni - ha osservato Roberta Turi -. Bisogna ricostruire tutto dal basso".