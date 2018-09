Inter: ancora noie per Lautaro Martinez

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Giornata di esami in casa Inter per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, rientrato dalla nazionale, ''si è sottoposto quest'oggi ad una risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano'', spiega la società nerazzurra in un comunicato.''Persistono i postumi dell'ematoma al soleo della gamba sinistra, che ha costretto l'attaccante argentino a non essere a disposizione per la gara di campionato contro il Bologna e per le partite in programma con la propria Nazionale'', prosegue il club. ''Le condizioni di Lautaro Martinez saranno rivalutate nei prossimi giorni'', conclude l'Inter.