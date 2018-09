Elton John, tour d'addio in total Gucci

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Per il suo tour di addio - Farewell Yellow Brick Road, che è partito lo scorso 8 settembre dalla Pennsylvania - Elton John ha chiesto a Gucci di creargli l'intero guardaroba di scena. E Alessandro Michele, che ha inserito nelle sue collezioni abiti ispirati proprio agli iconici costumi di scena dell'artista, ha creato per lui una serie di frac, arricchiti da vistosi ricami a disegni floreali, con stelle, il serpente e la tigre. A inizio show, Elton John indossa un frac in seta nera con bordure di paillettes dorate e revers color pesca con ricami floreali e iniziali in satin bianco imbottito.

La seconda parte dei concerti lo vede più rock 'n' roll, con giacca in jacquard rosa pesca a motivi floreali orientaleggianti con un uccello in volo ricamato sulla schiena e raggi di cristalli e paillettes davanti e dietro. La mise con cui la star chiude i concerti è stata scelta a partire da uno dei capi preferiti del suo guardaroba: la vestaglia.

Decoratissime ed esotiche, sulla schiena hanno il gatto, il serpente, la tigre ruggente, un paio di cuccioli di leopardo o la scritta "Elton John" in cristalli bianchi.