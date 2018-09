A Milano nasce un angolo di Emilia

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Un piccolo laboratorio artigianale con preparazione a vista. Questa la modalità scelta per far innamorare della tradizione emiliana i buongustai milanesi, che potranno seguire l'intero procedimento di preparazione. L'idea è di Martina Frattina e Andrea Morettini che hanno utilizzato la ricetta tramandata dalla nonna originaria di Zibello, patria della grande tradizione del culatello. "Gnoko" è un take-away di gnocco fritto fatto al momento, una minuscola salumeria che vende prodotti tipici della Food Valley emiliana.

Il menu del nuovo locale prevede diverse scelte originali, come il "gnocco dello studente" una sorta di panino "mordiefuggi", i "taglieri degustazione", dove spiccano la culatta, il salame di Felino e la spalla cotta di San Secondo. Gnoko ha pensato anche ai vegetariani che possono abbinare la specialità emiliana con hummus di fagioli bianchi e curcuma. In lista anche gnocco fritto abbinato a battuta di lardo e rosmarino, crema di gorgonzola dolce. Come dessert gnocco fritto e Nutella.