Olimpiadi, Malagò: più deboli se divisi

(ANSA) - ROMA, 9 SET - "Le ambizioni di Milano di correre da capofila? Penso che è giusto che ognuno abbia le sue legittime considerazioni, penso anche che se si procede insieme diventiamo più forti, anzi imbattibili. Se invece, e non faccio allusioni a nessuno, ci sono considerazioni personali, certo ci indeboliamo e questo è un dato di fatto". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò in vista dell'incontro congiunto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, in programma domani a Palazzo Chigi con al centro il tema della candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026.

Seguirà, l'11 settembre, un incontro con i sindaci di Torino e Cortina. L'obiettivo è quello di convincere tutti a correre sotto un'unica candidatura unita: "Ho visto Sala a Milano in settimana - ha aggiunto Malagò - il colloquio è stato molto cordiale ma ora sarebbe irriguardoso anticipare delle considerazioni. Non penso comunque che sarà la settimana decisiva".