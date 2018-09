Motociclista morto nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 9 SET - Un uomo di 51 anni di Sirone (Lecco) ha perso la vita oggi a Lierna (Lecco), lungo il ramo lecchese del Lago di Como, mentre un 52enne è in gravi condizioni dopo uno scontro a Onno di Oliveto Lario (Lecco). In entrambi i casi la peggio è toccata a motociclisti. E' questo il bilancio di due incidenti avvenuti oggi sulle strade della provincia di Lecco.

Nel primo caso, il 51enne avrebbe perso il controllo della moto, scivolando sull'asfalto sulla Provinciale 72 tra Lierna e Fiumelatte di Varenna (Lecco). L'uomo, inizialmente cosciente, ha riportato lesioni interne che purtroppo gli sono state fatali. E' morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Lecco.

Poco dopo a Onno di Oliveto Lario si sono scontrate una moto e un'auto. Il motociclista ferito è in prognosi riservata.