Festivaletteratura, 122 mila presenze

(ANSA) - MANTOVA, 9 SET - Si conclude con 122 mila presenze, confermando i numeri del 2017 nonostante la diminuzione del numero degli incontri, il Festivaletteratura di Mantova 2018. In particolare sono stati 62 mila i biglietti staccati e circa 60 mila le presenze stimate agli incontri gratuiti.

Grande la soddisfazione del Comitato Organizzatore che ha visto, anche in questa XXII edizione, confermata la felice direzione presa dopo l'edizione del ventennale del 2016: diminuire il numero degli incontri complessivi alla ricerca di un maggior approfondimento e di maggiore cura dei contenuti e della fruibilità degli eventi. Gli appuntamenti si sono allargati a nuove zone della città, scoprendo altri luoghi come la Casa del Mantegna, quest'anno per la prima volta interamente dedicata al "Girotondo" di eventi per bambini e ragazzi, l'Officina del Gas e il Cimitero Monumentale.

Annunciate le date dell'edizione 2019 che si svolgerà dal 4 all'8 settembre.