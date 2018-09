Trovato vivo dopo tre giorni in montagna

(ANSA) - BERGAMO, 8 SET - E' stato trovato vivo il dottor Bruno Pesenti, 69 anni, di Cassano d'Adda (Milano), fino all'anno scorso dirigente dell'Ats di Bergamo, dov'era responsabile del settore infortuni. Da mercoledì mattina era disperso sulle montagne a cavallo tra le valli Brembana e Taleggio. Grande il dispiegamento di mezzi: mercoledì era stato lui stesso a dare l'allarme, ma poi il telefono si era scaricato e non era stato più trovato dall'elisoccorso nella zona dove aveva riferito di essere. Pesenti era uscito mercoledì mattina per raggiungere il monte Sornadello e nella discesa si è smarrito. Impegnati in tre giorni oltre cinquanta soccorritori, tra tecnici del Soccorso alpino, vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e carabinieri, oltre ai cani molecolari dei carabinieri e tre elicotteri, del 118, dei vigili del fuoco e quello della Regione. Nel primo pomeriggio di oggi il ritrovamento: le condizioni di Pesenti, da quanto si è appreso, sarebbero buone. Verrà trasferito in elicottero in ospedale.