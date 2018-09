Sting star all'evento di Ferretti Group

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Ferretti Group e lo Yacht Club de Monaco hanno regalato per il quarto anno consecutivo uno spettacolo esclusivo agli armatori invitati alla 'Private Preview' a Montecarlo: il concerto 'Fields of Gold' di Sting. Il cantautore inglese ha tenuto il concerto nella straordinaria cornice di Montecarlo per gli ospiti selezionati dell'evento, circondato da una flotta di oltre 30 yacht in rappresentanza di tutti i marchi del Gruppo. La star ha proposto le hit della sua carriera da solista e del repertorio della sua storica band, i Police. Gli spettatori si sono emozionati sulle note di "Roxanne", "Every breath you take", "If I ever lose my faith in you", "Message in a bottle", "Fragile" e "Fields of gold".

La 'Private Preview' è l'appuntamento annuale con cui il Gruppo presenta in anteprima assoluta, pochi giorni prima del debutto pubblico mondiale al Cannes Yachting Festival 2018, tutta la flotta Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, CRN e Custom Line. (ANSA).