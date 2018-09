Rapina squillo e si nasconde sotto letto

(ANSA) - BRESCIA, 8 SET - Un bresciano di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia per rapina ai danni di una prostituta nigeriana. Per tentare di sfuggire agli agenti l'uomo si era nascosto sotto il letto di casa dopo che la vittima era riuscita a chiamare le forze dell'ordine.

Il 35enne dopo una prestazione sessuale, al posto di pagare quanto pattuito, ha minacciato la giovane squillo chiedendole tutti i soldi che aveva in tasca. È stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.