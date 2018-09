Protesta abitanti quartiere Adriano

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Circa duecento abitanti del quartiere Adriano, alla periferia Nord -Est di Milano, si sono riuniti questa mattina in presidio insieme all'associazione 'Vivi Adriano' per protestare con fischietti, pentole e megafoni contro il decreto Milleproroghe che ritarderà di due anni l'erogazione dei fondi del 'Bando Periferie'. In particolare al quartiere Adriano erano stati destinati 18 milioni di euro per il prolungamento della metrotranvia 7, per una scuola media e per il completamento del parco di via Tramelloni. Al presidio è intervenuto anche il sindaco di Milano: "Sono qui da primo cittadino, senza tessera di partito in tasca", ha detto Giuseppe Sala, che poi ha avuto un acceso battibecco con Silvia Sardone.

La consigliera regionale ha più volte interrotto il sindaco mentre stava parlando fino a quando Sala non ha perso la pazienza dicendole "non mi prendere per il c..o". I cittadini hanno più volte fischiato la consigliera, chiedendo di poter ascoltare le parole del sindaco.

"Il sindaco Sala si è presentato oggi in quartiere Adriano facendo un comizio lunghissimo senza mai essere interrotto. Nel momento in cui ha finito il suo discorso pretendeva che io non parlassi" replica in una nota Silvia Sardone. "All'incontro - prosegue Sardone - era presente una claque di sostenitori del Sindaco tra cui 4 assessori. Nel momento in cui ho affermato 'Beppe hai paura di me?' visto che il Sindaco non voleva che nessun altro parlasse mi ha risposto dicendo 'Non mi prendere per il c**o' e 'stai buona'. Non ho potuto fare il mio discorso in quanto costantemente interrotta dai non democratici rappresentanti e militanti del Pd. Ho interrotto il Sindaco solamente quando pretendeva persino di fare le domande al presidente di Municipio".