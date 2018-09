Mantova, inaugurata conca di Valdaro

(ANSA) - MILANO, 8 SET - "Un'infrastruttura importante per la città di Mantova e più in generale per tutte le realtà della zona. Un collegamento 'via acqua' utilizzabile per 365 giorni l'anno, che prescinde dalle eventuali secche del Mincio e che si colloca in un'area della nostra regione bisognosa di infrastrutture. Quest'opera può essere considerata una prima risposta alle esigenze avanzate dal territorio". Lo ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Conca di navigazione di Valdaro, a Mantova, per la connessione dei 'Laghi di Mantova' con l'Idrovia 'Mantova Adriatico'. "Ora questo intervento deve essere messo a profitto e sfruttato nel modo migliore - ha aggiunto il presidente - proprio perché è una grande risorsa attraverso la quale è fondamentale rilanciare le vie d'acqua come vie di trasporto così come aveva intuito Leonardo Da Vinci. Tutto ciò rappresenta un inizio, anche per rendere Mantova ancora più centrale per le numerose e importanti attività che le competono".

All'inaugurazione erano presenti, tra gli altri, gli assessori regionali, Pietro Foroni e Claudia Terzi, i rappresentanti delle istituzioni locali, il sottosegretario Michele Dell'Orco, il presidente della Provincia, Beniamino Morselli, il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, i consiglieri regionali Andrea Fiasconaro, Alessandra Cappellari e Antonella Forattini ed i rappresentanti di AIPO e delle imprese che hanno lavorato alla realizzazione dell'opera.

L'opera, attesa dalla comunità e dalle imprese mantovane, rappresenta la rimozione di uno storico collo di bottiglia della rete del Sistema Idroviario del Nord Italia. Con i suoi 110 mt. di lunghezza e 12 e mezzo di larghezza, l'infrastruttura, realizzata in calcestruzzo e acciaio e ultimata, dopo 9 anni di lavoro, il 28 agosto scorso, conferma la vocazione di Mantova ad essere 'città delle acque', riposizionandola da porto fluviale a porto mediterraneo, e costituisce un tassello importante per il futuro sviluppo logistico-sostenibile dell'intera area che, contestualmente alla realizzazione dell'opera, è stata anche bonificata. La bonifica effettuata sui sedimenti di bacino del Sito Nazionale Inquinato 'Laghi di Mantova e polo chimico', ha comportato la rimozione dei contaminati da idrocarburi leggeri, mercurio e altri metalli.