Delpini: vogliamo bene a Papa Francesco

(ANSA) - MILANO, 8 SET - "Noi vogliamo bene al Papa. E questo si esprime ascoltando la sua voce e leggendo i suoi testi. Noi non dipendiamo dai titoli dei giornali". Lo ha detto questa mattina, interrotto da un lungo applauso, l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini, concludendo la Messa Pontificale per la Solennità di Santa Maria Nascente con cui si apre l'anno pastorale. "Noi cattolici non possiamo prescindere dal riferimento al Papa perché questo ci tiene uniti. Ma siccome noi di Milano siamo, per così dire, "migliori degli altri", volevo pubblicare addirittura un decreto che si intitolasse "La Chiesa di Milano vuole bene a Papa Francesco", ha detto monsignor Delpini.

"Noi vogliamo bene a Papa Francesco - ha precisato l'arcivescovo -, perché lui ci vuole bene come ha dimostrato poco più di un anno fa, venendo per una intera giornata a Milano, e chiamandomi a partecipare al Sinodo dei Giovani. Noi possiamo anche discutere, ma ogni discussione deve concludersi così: 'Noi vogliamo bene a Papa Francesco'".