Dava soldi falsi per cellulari,arrestato

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Contattava sul portale di vendita tra privati Subito.it le persone che vendevano cellulari, dava loro appuntamento in piazzale Loreto e pagava con banconote false. Quando una ragazza si è accorta del trucco, l'ha spinta a terra e le ha strappato il telefono di mano. Il marito e il cognato hanno messo un nuovo annuncio, l'uomo ha abboccato e all'appuntamento si è presentata la Polizia, che lo scorso 3 settembre ha arrestato in flagranza il truffatore, un egiziano di 28 anni.

I poliziotti hanno bloccato l'uomo, cui sono state trovate addosso e sequestrate banconote false per circa 425. L'arresto in flagranza per truffa consumata, spendita e possesso di banconote false è stato convalidato in direttissima lo scorso 4 settembre.

Finora sono state individuate 5 vittime dello stesso autore, ma il numero è destinato a crescere con la verifica di ulteriori denunce.