A Rozzano aperta nuova tratta tram 15

(ANSA) - MILANO, 8 SET - Rozzano è più vicina a Milano con la nuova tratta del tram 15, inaugurata oggi e a lungo attesa. Il prolungamento della linea, che ha il suo nuovo capolinea in via Guido Rossa, toccherà viale Lombardia servendo anche la zona di Rozzano Vecchio, che godrà di un migliore collegamento con il capoluogo.

"Oggi è un vero giorno di festa - dice l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli -. Si chiude una vicenda troppo lunga e complessa, si apre una nuova importante pagina per la mobilità milanese". "Oggi, finalmente, consegniamo alla nostra città un'opera attesa da anni e decisiva per migliorare la qualità della vita di tanti pendolari rozzanesi, lavoratori e studenti, che ogni giorno si spostano verso Milano - aggiunge il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati -. Dopo dieci anni siamo giunti alla fine di questo cantiere che ha avuto diverse vicissitudini e problemi di gestione da parte degli organi competenti, situazioni complicate di cui i nostri cittadini hanno pagato i disagi".